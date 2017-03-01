《汇市简讯》美元指数脱离高点，特朗普演说内容粗略未见细节

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0304GMT
* 美元指数上涨0.2%，特朗普演说已发表近半，美元指数目前为止变动不大
* 受到隔夜市场美联储官员鹰派言论的支撑；市场对3月升息的预期增加
* E-迷你标普500指数期货上涨0.2%，美债收益率上涨4个基点，报2.39%，日经指数上涨0.5%，MSCI亚太地区(除日本外)股指下跌0.3%
* 如果特朗普未提及政策细节，那么上行风险应该有限
* 美元指数亚洲盘的波动区间101.23/101.57分别构成第一道支撑/阻力位
* 浏览图表reut.rs/2m5LKZo
(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。