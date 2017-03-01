版本:
中国
货币新闻 | 2017年 3月 1日 星期三 11:17 BJT

《汇市简讯》美元指数脱离高点，特朗普演说内容粗略未见细节

0304GMT

* 美元指数上涨0.2%，特朗普演说已发表近半，美元指数目前为止变动不大

* 受到隔夜市场美联储官员鹰派言论的支撑；市场对3月升息的预期增加

* E-迷你标普500指数期货上涨0.2%，美债收益率上涨4个基点，报2.39%，日经指数上涨0.5%，MSCI亚太地区(除日本外)股指下跌0.3%

* 如果特朗普未提及政策细节，那么上行风险应该有限

* 美元指数亚洲盘的波动区间101.23/101.57分别构成第一道支撑/阻力位

* 浏览图表reut.rs/2m5LKZo

(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐