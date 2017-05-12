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市场报道 | 2017年 5月 12日 星期五 15:43 BJT

《汇市简讯》美元指数走势可能促使美元多头行动起来

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* 美国收益率自4月中以来大幅升高 reut.rs/2r8iGjI

* 美元/日圆追随美国收益率走势 reut.rs/2q9wtZ1

* 而美元指数自4月中以来几无变动 reut.rs/2qyJqgq

* 美元指数的疲弱走势令人误解，因欧元在美元指数中占58%权重(美元指数走势和欧元相反)

* 随着欧元/美元从1.1000上方回落，美元指数可能上涨

* 美元指数可能对美元产生更多看涨影响

(完) (编译 艾茂林; 审校 张涛)
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