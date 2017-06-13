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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 11:43 BJT

《汇市简讯》美元指数跌势止步，但仍偏弱

0320 GMT

* 美元指数在亚洲时段涨0.1%，收复昨日下跌0.1%的失地，交叉盘资金流动唱主角

* 主要市场表现正面，E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.4%，日本股市日经指数跌0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%

* 动能指标上升，5、10和20日移动均线冲突，整体呈中性格局

* 收在20日移动均线切入位97.15上方，则会结束下行倾向

* 首道支撑位和阻力位分别在纽约时段收盘价97.13和纽约时段高点97.32

* 图表：reut.rs/2rUVmIT (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
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