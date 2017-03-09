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市场报道 | 2017年 3月 9日 星期四 17:17 BJT

《汇市简讯》美元指数进一步攀升

0903 GMT

* 美元指数再度走高，逼近上周高点102.26

* 该高点为继1月11日触及102.95高点以来的最高位

* 周三收在102.07，为1/2月跌势的61.8%费波纳奇回档位

* 若想持续突破，则需多头加强；随后的目标将是1月3日高点103.82

* 阻力位在102.74，为1/2月103.82-99.23跌势的76.4%费波纳奇回档位

* 图表：reut.rs/2n9311Q (完) (编译 侯雪苹；审校 孙茉莉)
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