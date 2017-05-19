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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 11:19 BJT

《汇市简讯》美元指数隔夜跌势暂停，但技术面偏空形态确立

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* 美元指数略跌，开盘涨0.3%

* 主要股指下跌：E-迷你标普500指数期货持平，美国原油升0.75%，日经指数和MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%

* 动能研究显示负面，5、10和20日移动均线下行，偏空格局确立

* 下一道关键支撑位95.88，为11月11日特朗普行情低点

* 纽约时段97.51/98.07区间为受到支撑位和阻力位

* 技术图： reut.rs/2rxeDhm

(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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