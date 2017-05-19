《汇市简讯》美元指数隔夜跌势暂停，但技术面偏空形态确立

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
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* 美元指数略跌，开盘涨0.3%
* 主要股指下跌：E-迷你标普500指数期货持平，美国原油升0.75%，日经指数和MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%
* 动能研究显示负面，5、10和20日移动均线下行，偏空格局确立
* 下一道关键支撑位95.88，为11月11日特朗普行情低点
* 纽约时段97.51/98.07区间为受到支撑位和阻力位
* 技术图： reut.rs/2rxeDhm
(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。