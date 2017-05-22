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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 09:27 BJT

《汇市简讯》美元/加元在亚洲时段上扬，未受油价上涨影响

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* 美元/加元上涨0.2%，因亚洲盘美元全线上扬

* 美国原油上涨0.6%，憧憬OPEC延长并加大减产力度

* 动能分析显示趋势下行

* 4月和5月涨势的50%回档位1.3508，为上日纽约盘和今晨亚洲盘的底部

* 稍早低点1.3508和纽约盘高点1.3600构成首道支撑和阻力位

* 图表：Chart: reut.rs/2r7aJPe

(完) (编译 张荻； 审校 王兴亚)
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