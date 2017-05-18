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市场报道 | 2017年 5月 18日 星期四 15:54 BJT

《汇市简讯》美元/加元料在1.3650遭遇卖压

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* 美元/加元在亚洲录得1.3619高点后，距离1.3641仅咫尺之遥

* 1.3641为周三高点，据传在1.3650有更多卖单

* 传言在1.3650的卖单可能包含和期权相关的卖盘

* 周五在1.3650有大规模期权到期，达6亿美元

* 关键支撑在1.3576，此为1.3224-1.3793涨势的38.2%回档位，是在周二突破，周二周三都守住此支撑

* 加拿大央行5月24日召开会议，房价将为焦点(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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