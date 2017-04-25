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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 08:04 BJT

《汇市简讯》美元/加元跳涨，因美国宣布对加国软木材新征反补贴税

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* 美元/加元上涨0.38%至12月29日来最高，因美国将向进口的加拿大软木材新征反补贴税

* 目前升破3月高点1.3550，接着上看11/12月高点1.3589-98

* 美商务部长罗斯表示，对加拿大软木材课征的平均税率为20%

* 罗斯表示加拿大已对美国乳制品采取报复性措施

* 美元/墨西哥披索亦上涨0.61%，特朗普政府对北美自由贸易协定(NAFTA)语调强硬

* 这两个货币对在亚洲交投异常热络，尤其是本日澳洲/新西兰均休市。图表： reut.rs/2oEQtyU

(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)
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