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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 17:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上涨，目标看向云区

0943 GMT

* 美元/日圆反弹，威胁较薄云区111.78-82

* 由于多头试图占据主动，美元/日圆自111.13日圆上涨，触及111.71日圆

* 多头需力争让美元/日圆小时线收在111.71日圆上方

* 美元/日圆一目均衡云区图：tmsnrt.rs/2scUCvJ (完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
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