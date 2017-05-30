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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 15:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下探云区底部风险加大

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* 随着一目均衡转换线及基准线持续呈现空头背离，美元/日圆下档风险加大

* 110.85/86日圆的近期低点已遭突破

* 走势倾向下探日线云区底部110.08及110.00重要心理关卡

* 宜在111.40及周一高位111.47作空

* 唯有日线收在云区顶部111.82之上，才能化解下档风险

* 美元/日圆一目均衡图表 reut.rs/2rzue32

(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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