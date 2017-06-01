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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 08:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下档受限，尽管美债收益率疲软

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* 美元兑日圆隔夜下档受限于110.49，亚洲盘迄今在110.72-87区间交投

* 走势疲软，但下档仍有限，尽管美债收益率走弱

* 10年期美债收益率报2.214%，两年券报1.292%

* 美元/日圆仍在日线图一目均衡云区110.11-111.82，云区将逐渐变小

* 上升的200日移动均线切入位在110.27，下移的55日移动均线切入位在111.27，一目均衡转换线在111.30

＊期权到期亦协助抑制走势，在110.92-111.00有8.07亿美元期权，55小时移动均线切入位在110.91(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
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