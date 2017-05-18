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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 08:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆东京时段有空头回补，之前跌至110.53

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    * 亚洲盘初，东京投资者以及一些外资在美元/日圆跌至110.53后开
始买进
    * 迄今回档高位在111.17，由于存在特朗普被弹劾的风险，所以美元
/日圆仍偏向下行
    * 在跌向110.50过程中存在买单
    * 但美国收益率下跌，上行可能受限，美国10年期公债收益率报2.23
5%
    * 技术阻力位在111.00上方，一目均衡日线云区底部在111.05，基准
线切入位在111.25
    * 该点位附近今日到期的期权不多，110.00有4.07亿美元到期，111.
50有3.5亿美元
    (完) (编译 李爽  审校　戴素萍)
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