《汇市简讯》美元/日圆东京时段有空头回补，之前跌至110.53

0003GMT * 亚洲盘初，东京投资者以及一些外资在美元/日圆跌至110.53后开 始买进 * 迄今回档高位在111.17，由于存在特朗普被弹劾的风险，所以美元 /日圆仍偏向下行 * 在跌向110.50过程中存在买单 * 但美国收益率下跌，上行可能受限，美国10年期公债收益率报2.23 5% * 技术阻力位在111.00上方，一目均衡日线云区底部在111.05，基准 线切入位在111.25 * 该点位附近今日到期的期权不多，110.00有4.07亿美元到期，111. 50有3.5亿美元 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)