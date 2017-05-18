《汇市简讯》美元/日圆东京时段有空头回补，之前跌至110.53

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
0003GMT * 亚洲盘初，东京投资者以及一些外资在美元/日圆跌至110.53后开 始买进 * 迄今回档高位在111.17，由于存在特朗普被弹劾的风险，所以美元 /日圆仍偏向下行 * 在跌向110.50过程中存在买单 * 但美国收益率下跌，上行可能受限，美国10年期公债收益率报2.23 5% * 技术阻力位在111.00上方，一目均衡日线云区底部在111.05，基准 线切入位在111.25 * 该点位附近今日到期的期权不多，110.00有4.07亿美元到期，111. 50有3.5亿美元 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。