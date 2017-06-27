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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 08:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆亚洲盘初有买气，但暂时受制于112.00

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* 美元/日圆亚洲盘初显现买气，一个月内首度升穿111.95

* 出口商在112.00附近抛汇，使得美元/日圆暂时受到压制

* 技术阻力位在114.38/108.81走势的61.8%回档位112.25

* 美元/日圆受到以日圆为融资货币的利差交易需求的支撑(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)
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