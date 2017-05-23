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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 14:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍呈区间波动，但略微下跌

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* 美元/日圆在欧元盘初处于守势，但波幅不大

* 盘初从111.35跌至110.86，非常接近昨日触及的110.85

* 该货币对随后反弹，但未能升逾稍早的高点

* 今日交投兴趣和成交量均较低，美国公债收益率几无变动，也拖累美元/日圆走势

* 有传闻称日本投资者对在110.85处买入失去一些兴趣，更有兴趣在110.00处买入

(完) (编译 汪红英；审校 白云)
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