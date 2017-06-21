《汇市简讯》美元/日圆从111.19反弹，但走势仍沉重

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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* 市场上弥漫风险厌恶情绪，美债收益率疲弱令美元/日圆汇率严重承压
* 111.25-30有11.4亿美元的期权到期，构成障碍
* 买单仍旧下移到111.00，但据闻在下方有停止单
* 卖家等待逢高卖出，特别是从111.85开始，更多的卖单集结在112.00附近
* 日线一目均衡云区在111.82-92，下行的100日移动均线切入位落在111.83
* 小时云区底部在111.21，55日移动均线切入位在111.04，日基准线在110.97，200日移动均线切入位在110.82 (编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。