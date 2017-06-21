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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 14:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆从111.19反弹，但走势仍沉重

0550 GMT

* 市场上弥漫风险厌恶情绪，美债收益率疲弱令美元/日圆汇率严重承压

* 111.25-30有11.4亿美元的期权到期，构成障碍

* 买单仍旧下移到111.00，但据闻在下方有停止单

* 卖家等待逢高卖出，特别是从111.85开始，更多的卖单集结在112.00附近

* 日线一目均衡云区在111.82-92，下行的100日移动均线切入位落在111.83

* 小时云区底部在111.21，55日移动均线切入位在111.04，日基准线在110.97，200日移动均线切入位在110.82 (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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