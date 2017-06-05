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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 09:54 BJT

《汇市简讯》美元/日圆企稳，走势平静

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    * 美元/日圆盘初下跌至110.25后反弹，目前企稳
    * 目前在110.25-57，盘中走势平静，东京定盘时无重大波动
    * 110.25为支撑位，之后是110.00下方，两个点位下方有不多的停止
单
    * 在110.50上方压力沉重，因美国非农就业数据公布后美债收益率下
滑
    * 110.00附近有4.8亿美元期权到期，110.95-111.00有7.56亿美元期
权
    (完) (编译 张荻； 审校 郑茵)
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