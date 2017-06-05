《汇市简讯》美元/日圆企稳，走势平静

0138GMT * 美元/日圆盘初下跌至110.25后反弹，目前企稳 * 目前在110.25-57，盘中走势平静，东京定盘时无重大波动 * 110.25为支撑位，之后是110.00下方，两个点位下方有不多的停止 单 * 在110.50上方压力沉重，因美国非农就业数据公布后美债收益率下 滑 * 110.00附近有4.8亿美元期权到期，110.95-111.00有7.56亿美元期 权 (完) (编译 张荻； 审校 郑茵)