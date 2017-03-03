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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 08:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆位于云区，美国3月升息预期支撑买气

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* 美元/日圆买气仍佳，因预期美联储可能3月升息

* 亚洲盘目前为止在114.36-48起伏，日本数据再度被忽略，隔夜高点在114.59

* 今日有庞大期权到期

* 期权到期规模：113.00有12.4亿美元、113.50有16.9亿美元、114.00有18.3亿美元、114.50有16.9亿美元

＊115.00有20.5亿美元期权到期、116.00则有15.6亿美元，将有助于抑制上档

* 日线图云区114.23-81将更加缩小

(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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