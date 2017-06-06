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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 08:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆低于日线图云区，仍在200日移动均线附近

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* 最近美元/日圆沉重走势把汇价推出日线图云区底部110.64

* 底部将继续上升

* 美元/日圆仍接近上升中的200日移动均线，该均线今天的切入位在110.39，亚洲盘目前为止在110.33-51

* 阻力位在下降中的55日均线切入位111.17。日线图一目均衡转换线在111.05

* 美债收益率虽脱离上日低点但仍迟滞，10年期券种报2.174%，两年券报1.300%

* 向下至110.00一路上仍有买气，110.25下方有停止单，110.00下方更多，与期权有关。

(完) (编译 李婷仪 审校　戴素萍)
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