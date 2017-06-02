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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 08:38 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受追捧，但仍在一目均衡云区

路透6月2日 - 0025GMT

* 美元兑日圆受追捧，扩大昨日升幅，亚洲盘迄今在111.31-58

* 仍稳守在日线图一目均衡云区110.16-111.82，55日移动均线在111.26

* 美债收益率持稳至小升，10年券收益率报2.218%，两年券报1.300%

* 日经指数昨日涨逾1%，美股亦升，今日日经亦涨1%，站上两万点大关

* 美元/日圆和日经指数重回连动？海外投资者两者均买？

* 今日期权到期量不多，在111.15-20、35-40、112.00-05有3亿美元(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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