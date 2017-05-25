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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 10:00 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘后持稳，买需抑制跌势

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* 美元/日圆在东京定盘后持稳，买兴限制了跌势

* 亚洲盘稍早触及低点111.50，之后高见111.70，纽约尾盘低点为111.49

* 112.00附近有卖盘，构成阻力

* 一目均衡转换线在111.78，一目均衡基准线在111.80，200小时移动均线在111.96

* 支撑位在小时图云区顶部111.58，之后是55小时移动均线切入位111.56，100小时移动均线切入位111.45

* 今日110.00处有17亿美元期权到期，111.50处有3.84亿美元，111.75处有5.01亿美元

(完) (编译 张荻；审校 龚芳)
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