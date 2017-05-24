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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 11:35 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在亚洲盘陷于111.73-99

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    * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该
处有相当规模的卖盘
    * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期
    * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘
    * 从111.70之前开始有买盘兴趣
    * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320%
    * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线
111.63
    (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
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