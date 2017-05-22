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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 14:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在欧洲盘初处于守势，跌至111.30-40区域

路透5月22日 - 0630GMT

* 美元/日圆从111.40-50区域跌至111.30-40

* 亚洲时段在110.85-111.61日圆的区间内波动，稍早下跌后反弹

* 111.40-50有大量期权到期，帮助在稍晚稳定市场

* 虽然摇摆不定，但美元/日圆随着美债收益率较周五上涨而走稳

* 美国公债收益率持坚，高于上周五亚洲时段的水准，10年期美国公债收益率报2.249%，两年期公债收益率报1.289% (完) (编译 汪红英；审校 张明钧)
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