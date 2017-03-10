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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 10:50 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在隔夜欧洲央行表态后原地踏步，受制于到期期权

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* 欧元/美元亚洲时段少有变动，目前为止波动在1.0573-92区间

* 德拉吉虽巧妙暗示欧洲央行终将收紧政策，但亚洲市场仍处之泰然

* 到期期权规模庞大，再度箝制汇价走势，此外，也在观望稍晚将公布的美国非农就业报告

* 期权到期规模：在1.0490-1.0500有24.7亿欧元、在1.0550有8.15亿、在1.0600有17.6亿、到1.0700有逾20亿欧元

* 日线图云区在1.0607-54；55日均线位置在1.0610、一目均衡转换线在1.0567。

(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
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