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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 08:29 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在108.13-109.48区域支撑位密集

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* 美元/日圆昨日在亚洲盘后进一步下滑至109.23之后企稳

* 东京市场冒险情绪可能再度熄火，日股日经指数已小幅走低

* 美国公债收益率下滑，10年券报2.150%，两年券报在1.296%

* 109.95-110.05上方有13.7亿美元期权到期

* 未经证实的传闻称在109.00有一些期权障碍，规模可能很小

* 一路向下至108低位一带存在支撑，108.13-109.48区域支撑位密集

(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
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