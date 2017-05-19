《汇市简讯》美元/日圆在55小时移动均线遇阻，亚洲时段上行或受限

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
0024GMT * 周末临近，但日本出口商可能卖出 * 111.50上方一直到纽约时段回档高位111.74都压力沉重 * 美元/日圆之前跌至110.24，出现一些买盘，跌势也受限？ * 避险情绪不明显，美国收益率在本周低点上方持稳，10年期公债收 益率报2.230% * 目前水准附近今日到期的期权并不多 * 小时图一目均衡云底目前在111.30，日线图云底在111.05 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。