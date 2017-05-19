《汇市简讯》美元/日圆在55小时移动均线遇阻，亚洲时段上行或受限

0024GMT * 周末临近，但日本出口商可能卖出 * 111.50上方一直到纽约时段回档高位111.74都压力沉重 * 美元/日圆之前跌至110.24，出现一些买盘，跌势也受限？ * 避险情绪不明显，美国收益率在本周低点上方持稳，10年期公债收 益率报2.230% * 目前水准附近今日到期的期权并不多 * 小时图一目均衡云底目前在111.30，日线图云底在111.05 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)