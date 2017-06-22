《汇市简讯》美元/日圆基本上处于区间波动，100小时移动均线提供支撑

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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* 美元/日圆基本上处于区间波动，往返于小时图一目均衡云区上下
* 该云区目前在111.29-51水平，100小时移动均线切入位111.28提供支撑
* 目前几无交投题材，期权可能再度帮助限制波动
* 今日到期期权的行权价格和规模分别有：110.00水准处16.6亿美元、110.95-111.10水准27亿美元和111.50-70水准8.88亿美元
* 美国公债收益率持稳至略微上升
* 美股指标股指上日收盘涨跌不一，日经指数可能持稳，风险倾向保持中性(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。