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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 08:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆基本上处于区间波动，100小时移动均线提供支撑

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* 美元/日圆基本上处于区间波动，往返于小时图一目均衡云区上下

* 该云区目前在111.29-51水平，100小时移动均线切入位111.28提供支撑

* 目前几无交投题材，期权可能再度帮助限制波动

* 今日到期期权的行权价格和规模分别有：110.00水准处16.6亿美元、110.95-111.10水准27亿美元和111.50-70水准8.88亿美元

* 美国公债收益率持稳至略微上升

* 美股指标股指上日收盘涨跌不一，日经指数可能持稳，风险倾向保持中性(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)
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