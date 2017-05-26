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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 15:23 BJT

《汇市简讯》美元/日圆多空不明，但慢慢转趋下跌

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* 美元/日圆本周成功突破日线图云区顶部和日线图转换线

* 日线图未能收于云区顶部和转换线上方

* 除非日线图收于这些点位上方，否则美元/日圆前景依然不明朗

* 若要恢复看跌前景，该货币对需要跌破110.85

* 若跌破110.85，下看日线图云区底部

* 美元/日圆一目均衡图：reut.rs/2qVjVoF (完) (编译 汪红英；审校 张明钧)
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