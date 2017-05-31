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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 10:06 BJT

《汇市简讯》美元/日圆小升，月底进口商买需胜过美债收益率疲弱影响

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* 美元兑日圆小涨，从盘初低位110.76升至110.99，隔夜低位在110.67

* 据称浮现日本进口商月底美元买需，胜过美债收益率疲弱的影响

* 美债10年券收益率报2.218%，两年券报1.292%；美联储理事布雷纳德表示，她最担心的是近几个月通胀在向2%目标推进上缺乏进展

* 传言有大型美国投资银行认为美元兑日圆会大幅升值

* 从111.00左右起，市场仍压力沉重，一路向上有卖单浮现，也有期权到期　 (完) (编译 戴素萍 审校　龚芳)
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