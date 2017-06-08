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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 09:12 BJT

《汇市简讯》美元/日圆弹升，不受日本数据及朝鲜发射导弹影响

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* 美元/日圆在最新传出朝鲜又发射飞弹之后曾小幅下跌到109.74

* 不过之后随即反弹至110.00，高于隔夜高点109.89

* 面临欧洲央行会议、英国选举、科米听证会等诸多事件风险，市场回补空头

* 汇价虽上涨，但在110遇阻，在110.00-10水准处有9.46亿美元期权到期

* 上方有更多期权到期。110.30-50到期规模有5.89亿美元

* 美元/日圆技术线型较好，升穿110.00将齐平分时图云区顶部

(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
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