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亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 15:02 BJT

《汇市简讯》美元/日圆抛盘加剧

0640GMT -

* 美元/日圆据传在111.50有大量卖盘

* 一目均衡转换线亦在111.50

* 美元自亚洲盘初的111.01升至111.43，归因于东京定盘买需带动

* 周五纽约收盘时若能收在周线云区顶部111.39上方，将可延缓跌势

* 美元/日圆多头无力，下档岌岌可危

* 纽约时段行权价111.00的期权有10亿美元到期，111.15美元有7.02亿美元，111.90-112.00有13亿美元

(完) (编译 孙茉莉; 审校 张明钧)
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