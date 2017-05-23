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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 12:12 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，市场缺乏方向

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* 美元/日圆在亚洲盘几无变动，市场交投清淡，缺乏方向指引

* 在110.86-111.35区间交投，脱离稍早的高点，但111.00下方仍有买盘

* 跌势到昨日低点111.85附近停止

* 111.35附近有卖盘

* 100小时移动均线切入位111.34、以及一目均衡基准线切入位111.35构成技术阻力

* 55日移动均值在111.66，日线图一目云区在110.68-111.82

(完) (编译 张荻；审校 徐文焰)
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