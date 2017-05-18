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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 16:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持续受特朗普消息打压，110.50是关键

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* 美元/日圆仍因特朗普问题而表现疲软

* 亚洲盘进一步下跌至110.53，距离重要费波纳奇技术位仅1个跳动点

* 110.52为108.13升至114.38的61.8%回档位

* 在110.50附近仍有不少买盘，但下方也有大量停止单

* 美债与日债间利差收窄，与美元/日圆走软相呼应

* 美元/日圆与美债/日债利差之间的30/60天期连动性相当明显 (完) (编译 张明钧; 审校 刘秀红)
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