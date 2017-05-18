《汇市简讯》美元/日圆持续受特朗普消息打压，110.50是关键

* 美元/日圆仍因特朗普问题而表现疲软

* 亚洲盘进一步下跌至110.53，距离重要费波纳奇技术位仅1个跳动点

* 110.52为108.13升至114.38的61.8%回档位

* 在110.50附近仍有不少买盘，但下方也有大量停止单