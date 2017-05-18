《汇市简讯》美元/日圆持续受特朗普消息打压，110.50是关键

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
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* 美元/日圆仍因特朗普问题而表现疲软
* 亚洲盘进一步下跌至110.53，距离重要费波纳奇技术位仅1个跳动点
* 110.52为108.13升至114.38的61.8%回档位
* 在110.50附近仍有不少买盘，但下方也有大量停止单
* 美债与日债间利差收窄，与美元/日圆走软相呼应
* 美元/日圆与美债/日债利差之间的30/60天期连动性相当明显 (完) (编译 张明钧; 审校 刘秀红)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。