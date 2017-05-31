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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 15:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆日线需收于109.61下方，空头方能进一步下攻

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* 一目均衡转换线与基准线呈偏空排列，令美元/日圆下档风险升高

* 近期低位110.85/96已遭突破，令走势结构弱化

* 日线需收于110.52费波纳奇位的下方，以利空方向下测试日线云区底部110.06

* 若跌落此一云区底部，则109.61费波纳奇位将进入视野

* 109.61/110.52为美元/日圆由108.13升至114.38的76.4%及61.8%回档位

* 美元/日圆云区图表 reut.rs/2qEDzBV (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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