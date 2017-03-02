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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 17:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆有望持续上涨

0853GMT -

* 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31

* 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位

* 多头寻求守在114.28支撑上方(reut.rs/2mwpglh)

* 市场交易在渐薄的日线云区内。

* 现汇走势继续追随风险资产

* 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64

(完) (编译 李爽 审校 许娜)
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