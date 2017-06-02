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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 09:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆涨势止步于111.68，上档111.82压力沉重

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* 美元兑日圆盘初从111.31升至111.68

* 东京定盘前的周末需求，且投机客空头回补

* 上档仍暂时受限于日线一目均衡云区云顶111.82

* 若升破云顶则偏多，但在美国非农就业报告出炉前鲜有人愿意建立新仓

* 预期非农就业岗位将新增18.5万个、失业率为4.4%，平均时薪增加0.2%

* 美元/日圆在跌向下移的55日移动均线切入位111.26之际，逢低有支撑(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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