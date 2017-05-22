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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 10:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆涨至111.61，欧元/美元跌至1.1183

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* 美元在东京定盘上扬，美元/日圆涨至111.61，欧元/美元跌至1.1183

* 之后两个货币对趋稳，美元/日圆报111.50，欧元/美元报1.1190

* 欧元/美元在1.1200上方压力沉重，尤其是1.1210附近开始，该处设有期权

* 美元/日圆亚洲盘初于111.00下方有良好买盘，低点在110.85，此后开始上涨

* 美元/日圆在111.40-50处有大量期权到期

* 美债收益率上扬，10年期收益率报2.248%，两年期收益率报1.289%

(完) (编译 张荻； 审校 张若琪)
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