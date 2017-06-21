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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 11:25 BJT

《汇市简讯》美元/日圆略高于小时图一目均衡云区底部

0307GMT

* 美元/日圆继续走势沉重，接近亚洲盘区间111.25-48的低端

* 下方有小时图一目均衡云区底部111.21，倾向于跌至111.00，下方有停止单

* 在小时图一目均衡云区下方，100小时移动均线在111.05提供技术支撑

* 反弹受限于位于111.36的55小时移动均线/小时图上一目均衡转换线

* 从111.85附近一路向上至112.00附近，列有大量卖单

* 11.4亿美元选择权到期，行权价格为111.25-30不等

(完) (编译 郑茵 审校　戴素萍)
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