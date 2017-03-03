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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 11:05 BJT

《汇市简讯》美元/日圆稍早下滑后表现平静

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* 美元/日圆稍早时从114.48下滑，背后原因似为多头获利了结

* 低点止于114.16，由于对美联储升息的预期，买盘相当良好

* 向下至日线图云区底部113.60有良好支撑，顶部在114.81

* 初步阻力在114.60的55日移动均线

* 在114.00有18.3亿美元期权到期，在114.50有16.8亿美元

* 此区间上下有更多期权到期

(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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