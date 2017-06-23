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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 15:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆试图站上薄层云区

0724 GMT

* 上方的日线云区非常薄，只有4个跳动点(111.78-82)

* 上档仍然很脆弱，易被突破

* 我们寻求在110.70做多，以待多头走势回归

* 买单挂在110.65前方，该水准是108.81-111.79涨势的38.2%回档位

* 若是跌破并收在110.65下方，将阻碍美元/日圆上涨

* 美元/日圆的一目均衡云区图：tmsnrt.rs/2tADmlL (编译 高琦 审校 张涛)
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