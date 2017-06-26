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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 10:44 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势平静，在111.13-35区间波动

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* 美元/日圆稍早时下跌但止步于111.13后反弹回升

* 但市况流动极为清淡，市场聚焦明天美联储主席叶伦的演说、以及欧洲央行在葡萄牙辛特拉举行的会议。

* 美债收益率疲软，抑制了美元涨势，10年期美债收益率报在2.153%

* 但其他市场也波澜不兴，日本股市基本持平，高田及东芝的消息对大盘影响不大

* 没有期权到期，技术面也没有甚么惊人之处

* 小时图云区111.26-34将是核心区间吗？100小时移动均线切入位在111.33。而200小时均线位置在110.95

(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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