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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 17:01 BJT

《汇市简讯》美元/日圆逼近空方止损位

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* 美元/日圆升破112后，非常接近112.06的空仓止损位

* 做空交易仍勉强守住，但不排除美元/日圆进一步上涨的可能性

* 转换线和200小时移动均线在略上方的112.10/11，构成压力

* 美元/日圆在分时图走软，利用再度反弹时获利了结或许是明智之举

* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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