《汇市简讯》美元/瑞郎可能进一步拉回

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
0829GMT * 周五美元/瑞郎回档，收盘时态势偏空的情形延续至新的一周 * 美元指数下跌0.2%，延续周五美国公布逊于预期经济数据后的跌势 * 周五现汇市场再0.9988进行测试，今日虽然脱离此一低点，但仍面 临卖压 * 0.9996为1.0020以来的低点；位于0.9965的200日均线为下一到关 键支撑 * 存在回档风险。5月涨势的50%及61.8%回档位分别位于0.9982/0.99 54 * 美元/瑞郎日线图：reut.rs/2rhwOY1 (完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0