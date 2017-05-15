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市场报道 | 2017年 5月 15日 星期一 16:40 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎可能进一步拉回

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    * 周五美元/瑞郎回档，收盘时态势偏空的情形延续至新的一周
    * 美元指数下跌0.2%，延续周五美国公布逊于预期经济数据后的跌势
    * 周五现汇市场再0.9988进行测试，今日虽然脱离此一低点，但仍面
临卖压
    * 0.9996为1.0020以来的低点；位于0.9965的200日均线为下一到关
键支撑
    * 存在回档风险。5月涨势的50%及61.8%回档位分别位于0.9982/0.99
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    * 美元/瑞郎日线图：reut.rs/2rhwOY1
    (完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
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