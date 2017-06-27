《汇市简讯》美元/瑞郎在德拉吉讲话后受打击

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* 美元/瑞郎受打击，此前欧洲央行总裁德拉吉发表讲话，欧元上涨

* 美元/瑞郎自0.9731大幅下跌至0.9662，创5月14日以来最低水平

* 0.9650为6月由0.9614升至0.9770的76.4%费波纳奇回档位，也为下一支撑位

* 若失守，或跌向6月6日起涨点0.9614

* 21/10日均线分别在0.9698和0.9724，已转为阻力位

* 美元/瑞郎日线图：reut.rs/2sMbKvC (完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)