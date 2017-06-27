《汇市简讯》美元/瑞郎在德拉吉讲话后受打击

美国股市：开盘走高，市场重新评估欧洲央行总裁德拉吉的讲话
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
1023 GMT
* 美元/瑞郎受打击，此前欧洲央行总裁德拉吉发表讲话，欧元上涨
* 美元/瑞郎自0.9731大幅下跌至0.9662，创5月14日以来最低水平
* 0.9650为6月由0.9614升至0.9770的76.4%费波纳奇回档位，也为下一支撑位
* 若失守，或跌向6月6日起涨点0.9614
* 21/10日均线分别在0.9698和0.9724，已转为阻力位
* 美元/瑞郎日线图：reut.rs/2sMbKvC (完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
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美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1