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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 09:54 BJT

《汇市简讯》美元/离岸人民币保持强势，受美元多头走势等因素支撑

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* 美元/离岸人民币保持强势，持于6.8200上方，未受中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数的影响

* 美元整体呈现多头格局，美元/人民币中间价强于上日，也支撑美元

* 周三美元兑人民币中间价为6.8193元，上日为6.8096；周三开盘为6.8304

* 美元/离岸人民币迄今在6.8194-6.8246区间交投，阻力位为前高点6.8368

* 中国A股指数在获准加入MSCI明晟指数后，走势震荡(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)
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