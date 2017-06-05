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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 08:18 BJT

《汇市简讯》美元/离岸人民币空方蓄势发动攻势

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* 美元/离岸人民币周一盘初下滑，暗示空方进一步施压

* 美元在海外市场受到非农就业数据疲软的影响，这股颓势可能持续

* 美国公债收益率下滑，加上股市上涨，将使美元兑亚洲货币表现受抑

* 美元/离岸人民币仍然处于波林格下行趋势通道之内，区间顶部在6.7993

* 中国国家外管局宣布，9月1日起境内银行卡在境外提现和1,000元以上消费需上报(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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