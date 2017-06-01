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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 08:54 BJT

《汇市简讯》美元/韩元上涨，因韩国经济数据令人失望

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* 美元/韩元开盘报1,119.0，韩国疲弱数据出炉后升至1,121.0

* 韩国5月出口增幅不及预估

* 韩国5月制造业活动连续第10个月萎缩

* 在经济数据令人失望后，韩元走弱，韩股小跌0.3%

* 美元/韩元上涨，脱离波林格下行通道

* 周四若收在1,119.0下方，将启动偏空的技术面线索(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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