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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 08:24 BJT

《汇市简讯》美元/韩元上涨，韩元挫低逾1%

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* 美元/韩元上涨至1142.0，上日收盘价为1130.7，韩元下跌逾1%

* 高点在1144.9，最新报1143.7，可能会受限于200日移动均线切入位1150.2

* 美元隔夜大涨，因美国本月升息机率上升

* 美股隔夜创记录高点引发冒险买兴，或将令美元/韩元买盘降温

* 韩国1月工业生产同比虽逊于预期，但较前月增长3.3%，创2009年9月以来最大增幅(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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