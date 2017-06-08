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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 08:21 BJT

《汇市简讯》美元/韩元上涨，韩股冷看朝鲜再度发射导弹

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* 美元/韩元从上日收盘价1124.0上升至1126.5

* 朝鲜周四又发射了数枚导弹

* 韩国综合股价指数上涨0.1%，冷静看待情势或将进一步升高的可能性

* 美元/韩元可能转偏多，也许很快会突破1130.0心理关卡

* 波林格上升趋势通道切入位1127.6是涨势能否持续的关键

* 10年期美国公债收益率再度升至2.19%，支撑美元上涨动能

(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
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