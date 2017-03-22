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亚洲 | 2017年 3月 22日 星期三 10:49 BJT

《汇市简讯》美元/韩元未受朝鲜试射飞弹的消息影响

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* 美元/韩元盘旋在1125.0附近，之前有报导称朝鲜(北韩)发射飞弹

* 周三上午朝鲜可能试射飞弹且发射可能失败的报导，略微影响股市

* 日经指数跌幅扩大至2.0%，韩国股市跌幅扩大至0.9%

* 媒体报导称探测到朝鲜发射几枚飞弹，但类型不明

* 近期韩元对朝鲜的举动往往反应不大

* 基于以往的反应来看，交易员更倾向于针对事件触发的涨势进行抛售

(完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)
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