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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 08:30 BJT

《汇市简讯》美元/韩元涨势熄火，重回盘整区间

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* 美元/韩元跌至1134.0，上日收盘报1137.1，最新报在1135.2

* 汇价回落使得周一技术面显现的偏多讯号暂时无效

* 跌出波林格区间上升通道，进入云区

* 云区顶部受制于1135.9，此处是涨势能否重启并上攻200日均线的关键

* 200日均线阻力在1143.6

* 韩国6月消费者信心指数升至六年半高位

(完) (编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
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